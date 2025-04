Joelma cancela show por infecção urinária; por que as mulheres têm tanto?

A cantora Joelma foi diagnosticada com infecção urinária e precisou cancelar sua participação no especial "Show 60 Anos da TV Globo", na última segunda-feira. Embora comum, o problema pode causar bastante desconforto e, em alguns casos, levar a complicações sérias. Além disso, as mulheres são mais afetadas do que os homens.

O que é infecção urinária?

É uma infecção causada por bactérias no trato urinário. Ela ocorre quando micro-organismos invadem regiões como a uretra, a bexiga ou até os rins.

É uma das infecções mais comuns em humanos. É a segunda mais frequente na população, atrás apenas das infecções respiratórias.