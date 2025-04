Pará confirma 19 casos de mpox após morte de cantor; como se proteger?

Nova cepa é mais grave do que a anterior. O clado 1b causa infecções mais severas que o clado 2b, com maior risco de morte — especialmente em pessoas com imunidade comprometida.

Taxa de mortalidade pode chegar a 10%. Essa cepa provoca lesões espalhadas pelo corpo, inclusive no rosto, e afeta mais gravemente crianças.

Clado 2b, dominante no surto global de 2022, é menos agressivo. Causa feridas limitadas, principalmente na região genital e ao redor da boca. A taxa de mortalidade varia de 1% a 4%.

Transmissão varia entre os tipos. O clado 1b pode ser transmitido por contato com animais, objetos contaminados ou pessoas infectadas. O clado 2b se espalha principalmente por contato sexual.

Vírus sofre mutações com facilidade. A estrutura do DNA do mpox facilita adaptações e novas variantes, aumentando a transmissibilidade e dificultando o controle.

Sintomas comuns incluem febre, lesões e cansaço. Outros sinais são dor de garganta, dores musculares e gânglios inchados. Diagnóstico é feito por teste PCR.