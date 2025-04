Frequente e causado por hábitos: é possível prevenir o câncer de intestino?

Para saber a idade de começar a fazer a colonoscopia, pegue a idade do parente mais jovem no momento do diagnóstico do câncer e subtraia 10 anos. Então comece a fazer a colonoscopia nessa idade e repita a cada cinco anos.

Por exemplo, se seu pai foi diagnosticado com câncer colorretal aos 50 anos, comece a fazer o exame aos 40 anos.

A importância da colonoscopia

A colonoscopia serve tanto para diagnosticar lesões no intestino como para retirar os pólipos e, assim, prevenir o câncer de intestino, que não costuma causar sintomas na fase inicial.

O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia indicam o exame de rastreio para a população geral (pessoas sem histórico familiar da doença) a partir dos 50 anos.

No entanto, a Sociedade Americana do Câncer recomenda o início do rastreamento com colonoscopia a partir dos 45 anos, e essa orientação tem sido dada por várias sociedades e médicos do mundo todo, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica.