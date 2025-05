Cliente de restaurante de Fogaça relata caramujo vivo em prato: é perigoso?

Dependendo da espécie, o caramujo pode causar infecção abdominal e meningite. Não se sabe qual espécie foi encontrada no prato, mas o caramujo-gigante-africano é considerado uma praga urbana e pode transmitir diversas doenças. "Ele pode hospedar o parasita Angiostrongylus cantonensis, agente da meningite eosinofílica, e também o Angiostrongylus costaricensis, causador da angiostrongilíase abdominal, uma infecção que pode evoluir de forma grave", afirma Barbosa.

Algumas dessas doenças podem levar à morte, por isso é necessário buscar atendimento médico. "Tudo o que o caramujo capta, ele pode transmitir aos humanos. Por isso, a pessoa deve procurar um médico e realizar um exame de fezes para detectar a presença de ovos de parasitas e receber o tratamento adequado. A meningite é rara, mas grave. Pode ser fatal", explica o microbiologista Alexandre Inácio Cruz de Paula, mestre em microbiologia pela USP e responsável pelo laboratório de microbiologia do Hospital do Servidor do Estado. Em abril de 2024, uma pessoa morreu pela doença em Nova Iguaçu (RJ).

E o escargot?

O escargot não oferece risco. Esse tipo de caramujo é cultivado especificamente para o consumo humano. "Nesse tipo de criação, existe uma série de cuidados que devem ser seguidos para que não sejam contaminados por vermes ou bactérias causadoras de doenças. Por isso é importante adquirir esses caramujos apenas de produtores confiáveis", diz Delamoriae.

O que disse o restaurante?

O restaurante afirmou que é extremamente rigoroso com as normas de higiene no preparo dos alimentos. "O Sal Gastronomia reforça que cumpre com rigor todas as normas de segurança alimentar e higiene há mais de 20 anos", declarou em nota ao portal Leo Dias.