4 pontos críticos que quem tem diabetes precisa ficar de olho

O diabetes atinge 10,2% dos brasileiros acima de 18 anos, segundo a pesquisa Vigitel Brasil 2023. A frequência é maior em mulheres e em pessoas com mais de 60 anos. No país, algumas barreiras dificultam o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, principalmente para pessoas com menor escolaridade e renda.

Tempo de espera para agendar consultas e exames é o principal desafio. Em paralelo, falta de acompanhamento adequado, desconhecimento sobre a doença e o mau controle da glicemia podem levar a consequências graves.

Parte dos problemas pode ser evitado com conhecimento sobre aspectos importantes da doença, seja do tipo 1 (autoimune) ou do tipo 2 (geralmente associada à obesidade e hábitos de vida não saudáveis). Outras ações demandam políticas públicas para reduzir a fila de espera para atendimento e melhorar a oferta de medicamentos, por exemplo.