Não use papel higiênico no assento da privada; saiba como limpar certo

Sabia que usar papel higiênico para limpar o assento do vaso sanitário pode prejudicar o material da privada e oferecer riscos à saúde?

De acordo com a fabricante japonesa de privadas Toto, o atrito do papel seco pode causar microarranhões na superfície do assento, o que favorece o acúmulo de sujeira —e microrganismos com potencial de causas infecções— e torna a limpeza mais difícil com o tempo.

Além disso, o uso contínuo de papel higiênico pode levar ao desgaste do assento e à alteração da cor.