Gaga já cancelou show no Brasil por saúde; entenda doenças que cantora tem

A mensagem de Lady Gaga no X (antigo Twitter), que dizia "Brasil, estou devastada", após o cancelamento de seu show no Rock in Rio em 2017, hoje é um meme. Na época, a justificativa da cantora para não participar do festival foram os problemas de saúde —Gaga tem fibromialgia e lúpus.

O que é fibromialgia

Uma forma de reumatismo. A doença envolve músculos, tendões e ligamentos, causando uma forte sensibilidade e resultando em estímulos extremamente dolorosos. Nesse caso, a dor é a doença em si, não um sintoma. Como o desconforto é constante, a qualidade de vida dos pacientes é muito prejudicada pela condição.

Doença é mais comum em mulheres. Segundo a SBR (Sociedade Brasileira de Reumatologia), 3% da população brasileira sofre de fibromialgia. De cada dez pacientes, entre sete e nove são mulheres, especialmente na faixa etária entre 36 e 60 anos.