Cegueira silenciosa: doenças que ameaçam a visão de milhões são preveníveis

Embora 60% reconheçam que o diabetes descontrolado é o principal causador de cegueira, 78% nunca ouviram falar sobre a retinopatia diabética, que causa o EMD

75% dos entrevistados com diabetes associam a falta de controle da doença à cegueira

Os pacientes chegam no consultório dizendo: 'nossa doutora, eu sei que perco o pé, que posso ficar sem escutar, que tenho maior risco de derrame, mas por que o olho? Será que é o grau do óculos que está piorando com a minha idade, que eu já estou com 42 anos e não tô enxergando mais de perto, é isso? O diabetes tá causando isso?' Eles têm esse desconhecimento sim. Tereza Kanadani, oftalmologista especializada em retina

Entre os respondentes com diabetes, que consequentemente têm maior risco de ter a retinopatia, o número chama ainda mais atenção, já que 46% nunca ouviram falar sobre a condição

"A falta de conhecimento do paciente, e muitas vezes a minimização dos sintomas iniciais, como um leve desconforto ocular, pode levar a diagnósticos tardios, aumentando a frequência das intervenções necessárias e o risco de perda de visão", afirma a médica, que também é chefe do programa de fellowship do Retina Instituto.

E o tratamento?

Imagem de uma retina saudável, no caso, da jornalista que escreve este texto Imagem: Reprodução/Eyer

Os tratamentos existentes atualmente para as várias doenças da retina, entre elas DMRI e EMD, incluem aplicações de laser intraocular, implante de corticoides de liberação lenta, além dos mais modernos, os chamados anti-VEGF —medicamentos antiangiogênicos—, padrão-ouro, que são injeções intraoculares dadas com uma certa frequência, podendo ser mensais ou, dependendo da resposta do paciente, até semestrais.