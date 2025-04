A nova cirurgia brasileira para aumentar a grossura do pênis

A alternativa vem sendo injeções de ácido hialurônico que, além de caras, têm dois senões. O efeito fica cada vez mais estreito — este é um deles. Com sorte, dura dois anos até o pênis precisar de novas picadas. E um detalhe é que a aplicação é feita apenas no dorso do órgão, para evitar a uretra, onde poderia ser desastrosa. Resultado: o "fulano" fica mais largo somente nas costas. Tudo bem que, com o homem em pé e com o pênis baixo, a ilusão de ótica funciona e o membro parece robusto por inteiro.

Tecidos do saco

A cirurgia inventada no Brasil também usa tecido do saco escrotal, mas inclui uma camada mais funda, dupla e tremendamente vascularizada, a túnica vaginal. Sim, rapazes, existe algo "vaginal" em vocês, embora nada tenha a ver com o órgão feminino. É assim que se chama um tecido que envolve os testículos.

A técnica, aliás, recebe o nome de Dart-Vag por usar dois tecidos escrotais. O primeiro é o dartos, uma camada logo abaixo da pele, a tal que já vinha sendo empregada em cirurgias com essa finalidade. Na verdade é um tecido elástico, que está ali muito mais para manter a temperatura certa para os testículos, contraindo-se em dias frios, por exemplo, para aproximá-los do corpo. A produção dos espermatozoides, afinal, exige um calorzinho.

"A cirurgia anterior era realizada só com o dartos", explica Ubirajara Jr. "Mas ele tem bem menos irrigação sanguínea. Era como se nós, cirurgiões, pegássemos uma camada de músculo e jogássemos por cima do pênis, sem necessariamente existir um vaso dominante, capaz de levar sangue e nutrientes. Desse modo, ficava difícil predizer o resultado."

Isso porque, além de a camada dartos ser mais fina por natureza e não proporcionar um engrossamento tão notável assim, a falta de aporte de sangue com seus nutrientes poderia causar uma retração, encolhendo tudo ainda mais um tempo depois.