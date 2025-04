Bolo 'divide' escola: doença celíaca e intolerância ao glúten são iguais?

De posse de laudo médico atestando que a criança não poderia ingerir alimentos com glúten e que as refeições deveriam ser preparadas em casa, a mãe combinou com a escola que enviaria as marmitas da filha.

No início do mês, um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate deu novo ingrediente à luta de Tayrine. A mãe de um estudante enviou mensagem à escola reclamando que a menina levou a iguaria e o seu filho ficou com vontade.

Durante reunião, Tayrine foi questionada sobre a cobertura do bolo, que não estaria de acordo com o cardápio da escola. A mãe informou que se adapta conforme o que tem em casa e as condições econômicas da família, e que fez a calda de cacau para que a filha pudesse ingerir melhor o alimento, que é muito seco.

O chefe de gabinete disse que Tayrine não segue a legislação: "A lei é muito clara, o alimento precisa ser semelhante e não destoar, não é o que você quer". A mãe rebateu dizendo que acompanha resolução federal que permite bolo, desde que não seja industrializado.

Uma das participantes da reunião sugeriu a possibilidade de a criança não comer na escola quando a mãe não puder seguir o cardápio.

