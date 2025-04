O que é derrame pleural, quadro que levou o cantor Arlindo Cruz ao CTI

O cantor Arlindo Cruz está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, com um quadro de derrame pleural. Ele sofre com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) desde 2017.

Entenda o quadro

Derrame pleural significa um aumento de líquido na região do pulmão. O problema é originado na pleura, que é composta por duas membranas que recobrem os pulmões — uma fica grudada ao órgão e a outra na parede do tórax, formando o espaço pleural, que conta com uma quantidade mínima de líquido só para evitar atrito. O derrame ocorre quando há mais líquido no local.

Esse quadro pode significar diversos problemas. O aumento do volume de água costuma indicar doenças extremamente variadas, podendo originar-se por quadros inflamatórios como a pneumonia, até causas mais graves, como o câncer.