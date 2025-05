Em 2024, 62% dos brasileiros precisaram de ajuda médica, mas não buscaram

Mais de seis em cada dez brasileiros (62,3%) que precisaram de atendimento médico no último ano simplesmente desistiram de procurar ajuda. A principal porta de entrada para o sistema público e privado de saúde —a Atenção Primária à Saúde (APS)— tem falhado em garantir o acesso inicial ao cuidado, revela o primeiro módulo da pesquisa "Mais Dados Mais Saúde", divulgada no dia 25 de abril.

O estudo, conduzido pelas organizações Vital Strategies e Umane, em parceria com a UFPel (Universidade Federal de Pelotas) e apoio do Instituto Devive e da Resolve to Save Lives, entrevistou 2.458 brasileiros adultos entre agosto e setembro de 2024.

Os motivos para não buscar atendimento, mesmo em situações de necessidade, são múltiplos e apontam tanto problemas estruturais quanto culturais.