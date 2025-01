Quase 900 milhões de casos de diabetes: o que explica alta da doença?

A obesidade está por trás do grande aumento de casos de diabetes no mundo, que cresceram cerca de quatro vezes nos últimos 30 anos, saltando de 198 milhões para 828 milhões entre 1990 e 2022. Isso é o que sugere um estudo recente, publicado no The Lancet, que analisou as tendências tanto de prevalência quanto da cobertura do tratamento no período, a partir de dados de 1.108 pesquisas representativas da população em 200 países.

A obesidade é um fator de risco importante para a doença. "O aumento da prevalência do diabetes no Brasil e no mundo se justifica pelo aumento da obesidade, que é, geralmente, o fator predisponente para o surgimento do diabetes mellitus tipo 2", diz o endocrinologista Simão Lottenberg, do Hospital Israelita Albert Einstein.

O excesso de peso leva a um processo de resistência à ação da insulina, o principal hormônio responsável por tirar a glicose de circulação e pela utilização dos carboidratos pelas células. "A alimentação inadequada e o sedentarismo, além de aspectos genéticos, explicam essa verdadeira epidemia de obesidade e, em consequência, o aumento do diabetes", afirma o endocrinologista.