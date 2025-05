Por que Samir Xaud é a pior escolha para o futuro do futebol brasileiro

Entre os clubes, há a tentativa de articulação por um candidato, seja um presidente de federação, seja um dirigente de clube.

Estão no Rio de Janeiro, sabendo que as federações se articularam mais rapidamente, com o apoio de gente ligada ao IDP.

O IDP parece indicar Samir Xaud, com Flávio Zveiter para CEO.

E os clubes estão entre os que tentam se articular e os que tentam pular do barco.

Leila Pereira estava com Ednaldo Rodrigues em Assunção, no Congresso da Fifa. Dezenove federações estaduais estavam com Ednaldo há 52 dias, avalizando sua gestão por unanimidade. Agora estão se articulando para a nova eleição, com Ednaldo longe.

Leila está com as federações que traíram Ednaldo ou com os clubes?