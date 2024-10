Há algo de bom na menopausa? Sim, aqui estão 4 coisas pelas quais esperar

Precisamos trabalhar em prol de atitudes sociais mais positivas nesse sentido. Nossos corpos mudam ao longo da vida e são notáveis em todos os estágios, inclusive na menopausa.

Yvonne Middlewick, Nurse, Lecturer & Director of Post-graduate Studies in the School of Nursing and Midwifery, Edith Cowan University

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.