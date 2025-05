SUS aplica pela 1ª vez remédio de R$ 7 milhões, um dos mais caros do mundo

Dois bebês diagnosticados com atrofia muscular espinhal (AME) receberam as primeiras doses do medicamento Zolgensma disponibilizadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A dose do remédio tem custo médio de R$ 7 milhões.

O que aconteceu

As aplicações aconteceram de forma simultânea na quarta-feira. Segundo comunicado oficial do Ministério da Saúde, um dos bebês foi atendido no Hospital da Criança José Alencar, em Brasília, e o outro realizou o procedimento no Hospital Maria Lucinda, no Recife. Os bebês que receberam o medicamento foram priorizados por atenderem a todos os critérios clínicos e por estarem próximos de atingir os seis meses, considerado o limite de idade para a infusão.

A paciente atendida em Brasília foi diagnosticada com AME aos 13 dias de vida. "É emocionante, porque a gente nunca perde a esperança como mãe. Ver minha filha, daqui para frente, poder andar, correr, falar e me chamar de mãe vai ser excelente. Posso viver a maternidade de uma forma diferente", declarou Millena Brito, mãe da bebê, ao portal do Ministério da Saúde.