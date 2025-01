Claudia Raia sobre sua libido após a menopausa: 'Tenho 17 vibradores'

Claudia Raia, 58, falou sobre como está a sua libido com a chegada da menopausa.

O que aconteceu

A atriz disse que seu desejo sexual está intacto, mas que sabe que muitas mulheres acabam perdendo a vontade de ter relações sexuais. "O [meu] desejo sexual permanece e bom. Esse é um dos sintomas avassaladores [a perda de libido]. Secura vaginal, desconforto vaginal no ato sexual, são muitas variantes, muitos incômodos ao mesmo tempo e a falta de libido, então por que você vai se machucar com um negócio que você nem está sentindo vontade de fazer?", disse no programa Goucha, exibido em Portugal.

A artista ainda contou que a reposição hormonal ajudou a manter sua libido alta. "Volta e volta bem, com qualidade (risos). Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia [filha de Claudia com Edson Celular] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica."