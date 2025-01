Tireoide saudável: alimentos para manter na dieta e quais opções evitar

É consenso entre os especialistas em saúde que uma alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Para que a tireoide, uma glândula muito importante para controlar o metabolismo, exerça a sua função de maneira eficiente, observar os alimentos que vão para o prato é essencial.

Com a forma parecida à de uma borboleta, a tireoide está localizada na parte da frente do pescoço, logo abaixo da cartilagem cricoide, conhecida como pomo-de-adão. É ela quem produz os famosos hormônios T3 (tri-iodotironina) e T4 (tiroxina), que a gente está acostumada a ver nos exames solicitados pelos médicos.

Reguladora da função de importantes órgãos como coração, cérebro, fígado, rins, ela interfere diretamente no crescimento e no desenvolvimento das crianças e adolescentes. "A tireoide é responsável pelo gasto energético e temperatura corporal. Também atua no nosso humor e no controle emocional, bem como na concentração, na regulação dos ciclos menstruais e na fertilidade", afirma a médica nutróloga Marcella Garcez.