Tireoide: 11 sinais de que ela pode estar funcionando pouco ou demais

Os hormônios da tireoide são fundamentais para garantir o crescimento e o desenvolvimento adequado da criança e o bom funcionamento do organismo adulto. Eles controlam nosso metabolismo, são fundamentais para os sistemas cardiovascular, muscular e até para a cognição. Por isso, são essenciais para todos os órgãos.

Vale destacar que essa glândula pode apresentar dois principais distúrbios: hipertireoidismo, que é o excesso de produção de hormônios tireoidianos e o hipotireoidismo, diminuição da produção hormonal. Essas condições causam sintomas variados.

A seguir, veja quais são os sinais que merecem atenção e podem indicar um distúrbio da tireoide.

1. Cansaço extremo

Imagem: iStock

A fadiga é um sintoma comum em pessoas com hipotireoidismo. Isso ocorre porque a falta da produção dos hormônios tireoidianos causa uma queda no metabolismo e nas funções do organismo. Por isso, a pessoa sente um cansaço extremo, além de sonolência, falta de ânimo e energia para realizar as atividades.