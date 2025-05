Sem 'O Poderoso Chefão', Sofia Coppola elege 10 melhores filmes da história

2. - 'Um Lugar ao Sol' (1951), de George Stevens

George Eastman (Montgomery Clift) busca ascensão social ao se envolver com a bela Angela (Elizabeth Taylor). Porém, vê sua vida ruir ao engravidar sua namorada operária. Um clássico do melodrama norte-americano, o filme conquistou seis Oscars, incluindo o de Melhor Direção para George Stevens e Melhor Roteiro. Disponível no Looke.

Cena do filme 'Um Lugar ao Sol' Imagem: Divulgação

3. 'O Rapaz que Partia Corações', de Elaine May (1972)

Esta comédia amarga acompanha Lenny (Charles Grodin). O protagonista é um recém-casado que, durante a lua de mel, se apaixona por outra mulher. Dirigido por Elaine May, o filme explora o egoísmo masculino com ironia e inteligência. Foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante (Eddie Albert) e Atriz Coadjuvante (Jeannie Berlin), mas não levou a estatueta. Há um remake estrelado por Ben Stiller, chamado "Antes Só do que Mal Casado" aqui no Brasil. Não disponível no streaming.