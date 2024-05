Esqueci de tomar remédio da tireoide por dias; como voltar ao tratamento?

Utilize organizadores de pílulas semanais;

Anote em um calendário ou aplicativo de saúde.

O que é a tireoide?

Importante para a nossa saúde, essa glândula participa da regulação da temperatura corporal, do metabolismo de gorduras, contração das fibras musculares, memória, humor, gasto de energia, balanço da água corporal, entre outras funções.

Seus hormônios participam do desenvolvimento cerebral do feto e, durante a infância e adolescência, são importantes para o crescimento, desenvolvimento e puberdade normais —por isso é de extrema importância essa glândula estar regulada.

