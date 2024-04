O que acontece no seu corpo quando você tira a tireoide

O tratamento tem esquemas que devem ser respeitados e podem ser desafiadores para gestantes, crianças, idosos, especialmente os que moram sozinhos: a medicação deve ser usada em jejum e sem outro remédio junto ou alimento, só com água. Há ainda necessidade de esperar 30 minutos para fazer a primeira refeição.

A boa notícia é que, se houver dificuldade de manter essa rotina, você pode falar com seu médico para que ele idealize outra estratégia que melhor se adapte ao seu dia a dia.

Fontes: Luiz Carlos Conti de Freitas, professor do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP), e chefe do Ambulatório de Tireoide e Paratireoide de mesma instituição; Raquel Ajub Moyses, cirurgiã de cabeça e pescoço, é responsável pelo Laboratório de Investigação Médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço na FMUSP (Faculdade de Medicina da USP), doutora em clínica cirúrgica pela mesma instituição e mestre em saúde pública pela Universidade de Harvard; Rosalia do Prado Padovani, médica endocrinologista, doutora em endocrinologia pela Unifesp, médica assistente do Serviço de Endocrinologia da Santa Casa de São Paulo, professora instrutora da mesma instituição. É ainda diretora da SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo); e Uirá Cury, médico cirurgião de cabeça e pescoço do HUAC-UFCG (Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Revisão técnica: Luiz Carlos Conti de Freitas e Raquel Ajub Moyses.

Referências: Ministério da Saúde; SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), Associação Americana da Tireoide; Biello A, Kinberg EC, Wirtz ED. Thyroidectomy. [Atualizado em 2022 Nov 14]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563279/.