Solange Frazão: 'Modéstia à parte, mantenho a mesma forma física de 1998'

Solange começou a ganhar destaque como personal nos anos 1990 Imagem: Reprodução/Instagram/@solangefrazaooficial

Além do cuidado com o corpo, a mente e o espírito também recebem atenção. "Além deste tripé, cuido com muito carinho do meu emocional e do meu espiritual. Dentro da minha rotina tem momentos de descanso para meditação, momentos de oração e respiração".

Para ela, os treinos e a alimentação são um investimento no futuro, uma "poupança da longevidade". A dieta prioriza alimentos naturais e coloridos, mantendo distância de doces, frituras, farinhas, refrigerantes, álcool e enlatados. Ciente das mudanças do corpo com a idade, ela também recorre à suplementação.

Acredito que cada fase das nossas vidas tem uma forma de absorção de nutrientes. Sei que nesta fase que estou já não tenho a mesma absorção. Por isso, faço uma suplementação bastante regrada para um resultado especial. Somos resultado de tudo que escolhemos.

A motivação para todo esse empenho é clara: a família. Solange expressa o desejo de viver muito para estar presente na vida dos netos e, quem sabe, dos bisnetos. "Amo a vida e quero viver bastante e acompanhar o crescimento dos meus cinco netos e, quem sabe, bisnetos", diz ela, completando: "Por isso quando me perguntam o que me motiva a ter tanta saúde? Minha família! Meus pais, filhos, netos".