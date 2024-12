Essa fruta cheia de nutrientes ajudará você a dizer adeus ao açúcar

Promove o desenvolvimento muscular, por ser fonte de potássio e magnésio, que são minerais essenciais para a contração muscular.

4. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico

A tâmara ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e a prevenir doenças, pois é fonte de zinco, vitaminas do complexo B e antioxidantes, que ajudam a aumentar as defesas do corpo.

5. Auxilia na prevenção da anemia

Por conter ferro, ajuda a combater a anemia. O consumo regular da fruta ajuda no transporte de oxigênio para as células do organismo, prevenindo a doença. A falta desse mineral pode acarretar no cansaço extremo, inchaço nas articulações e pele pálida, além de outras complicações.