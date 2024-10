6 truques para diminuir o consumo de açúcar sem sofrimento

3. Treine o paladar para comer menos

Sabia que mais de 50% do total de açúcar consumido é de mesa, ou seja, aquele que você adiciona no alimento já preparado? Portanto, diminuir essa ingestão é uma questão de hábito. Se você coloca três colheres no cafezinho, mude para duas, espere algumas semanas, tire mais uma, e assim por diante. Nas receitas, migre aos poucos para as fontes naturais de doçura, como usar maçã para adoçar suco.

4. Coma mais frutas

As maduras são mais doces. No caso da banana, dá para potencializar o sabor aquecendo no micro-ondas com uma pitada de canela. Outra sugestão dos especialistas é apostar nas frutas secas, como tâmaras e passas, que têm quantidades maiores de frutose. Sempre com moderação, claro, afinal o açúcar natural das frutas, em excesso, também pode ser prejudicial ao organismo.

5. Considere fazer psicoterapia

Muitas vezes nós comemos o doce como recompensa pessoal ou descontamos nele as tensões do dia a dia. Esse hábito está atrelado ao exagero nas beliscadas e proporciona um alívio apenas momentâneo. Se você percebe que come frequentemente por motivos além da fome, consulte profissionais, incluindo os de saúde mental.