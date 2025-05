5 estratégias que vão nutrir seu intestino e melhorar sua saúde geral

Poucas pessoas prestam atenção ao intestino, mas precisamos entender que boa parte das doenças começam no nele. Por isso é importante ficarmos atentos à nossa saúde intestinal, sempre buscando uma integridade da mucosa e o equilíbrio das bactéria que habitam lá.

Hoje, estudamos o microbioma, que é o conjunto de micro-organismos que habitam no nosso corpo, principalmente no intestino. As bactérias ajudam no processo de digestão, estimulam o sistema imune e impedem a proliferação de organismos que podem ser nocivos ao nosso corpo. Agora, se o seu intestino não estiver saudável, as bactérias prejudiciais vão causar desconforto, comprometem a imunidade e ainda estimulam quadros inflamatórios.

Quem vai determinar se o nosso intestino é povoado por uma maior quantidade de bactérias boas ao invés de bactérias ruins é a nossa alimentação. Precisamos pensar que os alimentos que consumimos vão determinar o "adubo" que fornecemos ao intestino. Se o "adubo" for saudável, o "solo" se torna saudável e favorece a multiplicação de espécies que contribuem para nossa saúde.