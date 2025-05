Aumenta energia e ajuda na recuperação muscular: os benefícios do pirarucu

É importante ter atenção ao modo de preparo: quando consumido na versão salgada ou seca (pirarucu salgado), o teor de sódio pode ser elevado, o que não é indicado para hipertensos, pessoas com problemas cardíacos e indivíduos com problemas renais. Nesses casos, o ideal é dessalgar bem o peixe antes de consumir.

Como consumir?

A recomendação geral para consumo de pescados é de duas a três porções semanais, o que equivale a cerca de 100g a 150g por porção.

Para aproveitar ao máximo os benefícios do pirarucu, é importante escolher métodos de preparo que preservem seu perfil saudável. As melhores opções são assar, grelhar, cozinhar ou preparar no vapor, já que essas técnicas mantêm os nutrientes e evitam o acréscimo de gorduras desnecessárias.

Por outro lado, preparações fritas ou com molhos muito gordurosos podem elevar o teor calórico do prato e reduzir suas qualidades nutricionais.

Entre as receitas que valorizam o sabor e os nutrientes do peixe, estão o pirarucu assado com legumes, o filé grelhado com ervas frescas, a moqueca com leite de coco e o pirarucu ao vapor servido com arroz.