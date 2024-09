Faz sentido consumir doce de leite e paçoca como pré-treino?

Além disso, tanto o doce de leite quanto a paçoca não são indicados para quem tem diabetes e para crianças menores de dois anos. Alérgicos a amendoim também não devem ingerir paçoca.

"As pessoas que têm síndrome do ovário policístico, resistência insulínica, esteatose hepática (gordura no fígado), síndrome metabólica, sobrepeso, obesidade e aumento do nível do colesterol devem evitar o consumo do doce de leite como pré-treino. Isso porque ele contribui com a piora do quadro devido a sua absorção rápida e a alta carga glicêmica", ressalta Andrea Sampaio, nutróloga do Hospital Sírio-Libanês.

As pessoas devem ter cuidado com modismos no contexto da saúde e alimentação. Com a influência das redes sociais, diferentes estratégias nutricionais se popularizam, mas o que pode ser seguro para alguns, também não é recomendado para outros. Jamile Tahim, nutricionista e mestre pela UECE

*Com informações de reportagem publicada em 24/04/2023 e 13/01/2024