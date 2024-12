Bom para o intestino e o cérebro: conheça os benefícios do coentro

Faz bem para o cérebro. As propriedades anti-inflamatórias do coentro podem proteger de algumas doenças que afetam o cérebro, como Alzheimer. Além disso, por possuir vitaminas do complexo B (principalmente tiamina), melhora a comunicação das células do sistema nervoso (neurônios). O consumo de coentro também está relacionado com a diminuição do estresse e da ansiedade, já que é fonte de vitaminas do complexo B e magnésio. Esses nutrientes também são importantes no processo de transformação do carboidrato em energia para o cérebro.

Faz bem para a digestão. O coentro é conhecido desde a antiguidade por auxiliar nos desconfortos gastrointestinais como gases, má digestão e náuseas. Além disso, estimula as enzimas que são responsáveis pela digestão dos alimentos.

E também para o intestino. Acrescentar coentro na dieta diminui a prisão de ventre. A erva contém pequenas quantidades de fibras, o que estimula o movimento intestinal regular, favorecendo a eliminação das fezes. Vale destacar que é importante consumir outras fontes de fibras e beber bastante água para que o intestino funcione adequadamente.

Protege a pele. Por conter antioxidantes, o coentro também ajuda a prevenir os danos celulares que levam ao envelhecimento precoce. Além disso, pode proteger a pele dos danos causados pelo sol.

Regula o açúcar no sangue. A erva também tem propriedades que diminuem o açúcar no sangue (glicemia) ao ativar algumas enzimas. Por isso, o coentro, quando associado a uma alimentação saudável, é benéfico e recomendado para quem tem diabetes, doença crônica que provoca o aumento do nível de açúcar no sangue.

Existem contraindicações?

O consumo de coentro é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, há indivíduos que apresentam hipersensibilidade ao consumo da erva. Nesses casos, é comum reações alérgicas como dificuldade para respirar, coceira na pele, distensão abdominal e vômitos.