Azeite, pimenta, mel, shoyu: é bom guardar na geladeira ou fora? Veja lista

A seguir, confira quais alimentos devem ou não ser armazenados na geladeira.

Ketchup: a própria acidez do produto garante a sua conservação e por isso, antes de ser aberto para o consumo, pode ir para a despensa, em local fresco e longe da luz solar. Porém, depois de abrir a embalagem, recomenda-se guardá-lo na geladeira. Refrigerado, o produto terá maior durabilidade e seu sabor será realçado.

Mostarda: naturalmente é um produto antibacteriano, podendo ser guardado no armário. Após abrir a embalagem, o melhor é conservá-lo na geladeira, para que a textura, a aparência e o sabor continuem agradáveis.

Azeitona: deve ficar dentro da geladeira em solução de água salgada, que favorece sua conservação e evita que o alimento fique rançoso. Certifique-se de vedar bem a tampa do vidro e, se a embalagem for de plástico, coloque um lacre para vedar o conteúdo.

0:00 / 0:00

Manteiga: ao contrário de outros produtos lácteos, a manteiga não estraga com facilidade estando fora da geladeira, devido ao alto teor de gordura, que impede o crescimento bacteriano. Isso é ainda mais válido para manteigas com sal, já que isso diminui ainda mais o teor de água do produto —mas isso não quer dizer que ela não estrague. A recomendação é armazená-la na geladeira, pois fora do eletrodoméstico, além do risco de contaminação, ela sofre um processo de oxidação, que muda sua cor e o sabor. O ideal é retirar a manteiga da geladeira com 1 hora de antecedência, para que ela esteja fresca e tenha espalhabilidade.