O que pode estar causando olheiras nos seus olhos e como se livrar delas

Além de deixar de lado os hábitos que contribuem para o aparecimento de olheiras (esfregar região dos olhos, fumar, ficar até altas horas acordado e sem descanso), você pode se beneficiar desses tratamentos:

Olheiras pigmentares podem ser combatidas com laser e microagulhamento, usando ativos com efeito clareador.

Já no caso das olheiras vasculares, são recomendados tratamentos com laser e luz intensa pulsada para melhorar o aspecto dos vasos sanguíneos.

O ácido hialurônico é uma opção eficaz para o tipo estrutural, pois ajuda a preencher a região e a projetá-la para frente, reduzindo o contraste entre luz e sombra e tornando as olheiras menos visíveis. Muitas vezes, o médico precisa combinar mais de um método, especialmente quando as olheiras são mistas, ou seja, com mais de um tipo.

Os cremes são bem-vindos como complemento do tratamento em todos os casos, mas alguns cuidados devem ser observados ao escolher esses produtos. "A pele das pálpebras é a mais fina do que a do corpo e tem características especiais. Por isso, ela necessita de produtos próprios e a sua aplicação deve acontecer com os dedos, deslizando delicadamente de dentro para fora em cima e em baixo, sem fazer círculos em volta dos olhos, seguindo o sentido da drenagem linfática", recomenda o dermatologista Abdo Salomão Jr.

Atenção às substâncias aplicadas

No rótulo do cosmético, devem estar presentes substâncias como vitamina C e K, cafeína, peptídeos, niacinamida, retinol, hidroquinona, arbutin, óleos de maracujá e girassol, além do ácido hialurônico, kójico, retinóico, tioglicólico ou glicólico.