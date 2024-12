Cientistas alertam para possíveis consequências mortais da 'vida espelhada'

As "bactérias-espelho" poderiam escapar do sistema imune das pessoas, sugerem eles, causando infecções mortais. Essas infecções também poderiam levar ao deslocamento de uma proporção substancial de espécies de plantas e animais, perturbando completamente o meio ambiente.

As moléculas de imagem espelhada são estruturalmente idênticas, assim como suas mãos esquerda e direita são estruturalmente idênticas e podem desempenhar exatamente as mesmas funções. Essas moléculas também têm exatamente as mesmas propriedades químicas, mas, por razões desconhecidas, a natureza prefere construir a vida a partir de apenas uma versão dessas moléculas.

Por exemplo, os aminoácidos - os blocos de construção das proteínas - são canhotos, enquanto os açúcares são destros. A molécula de DNA é uma rosca para destros.

Essa quiralidade seletiva define como as moléculas interagem nos sistemas vivos. Ela influencia a forma como os medicamentos e as enzimas (catalisadores biológicos que aceleram as reações) funcionam em nosso corpo, bem como a forma como percebemos os sabores e os odores. Por exemplo, a molécula carvona pode ter cheiro de hortelã ou de sementes de cominho, dependendo de qual versão "espelho" da molécula você obtém esse cheiro.

Outras moléculas espelhadas têm implicações muito mais profundas. A droga talidomida existe em duas formas. Uma é um tratamento poderoso para enjoos matinais; a versão espelhada causa defeitos congênitos devastadores.

Isso levanta a questão: e se pudéssemos produzir moléculas biológicas que existissem do outro lado do espelho? O impulso por trás dessa pesquisa é, em parte, fruto da curiosidade, mas também tem aplicações práticas.