Suco de aveia e maçã é uma bebida nutritiva e prática para o dia a dia

Contraindicações

O consumo excessivo de aveia pode causar gases, aumento do bolo fecal e mais evacuações, sendo necessário moderação para quem tem intestino acelerado ou síndrome do intestino irritável. Embora naturalmente sem glúten, a aveia pode ser contaminada por trigo durante o cultivo ou processamento, o que exige cautela para celíacos, que devem verificar a presença de traços de glúten no rótulo.

As sementes da maçã devem ser evitadas devido ao cianeto, que pode causar intoxicação. Grávidas e lactantes devem consumir com moderação, e uma maçã por dia é suficiente para obter seus benefícios. A fruta pode causar alergias em pessoas sensíveis às rosáceas ou ao pólen, e diabéticos devem limitar o consumo, especialmente do suco, devido ao aumento do açúcar no sangue.

