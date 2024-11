Pare de levar ela só pra passear! 13 motivos para comer maçã todos os dias

11. Diminui o colesterol

As maçãs contêm pectina, uma fibra natural que reduz o colesterol ruim do organismo. Uma pesquisa do European Journal of Nutrition mostrou que o consumo de maçãs inteiras reduziram o colesterol em voluntários saudáveis. Já um estudo do Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics também mostrou que consumir duas maçãs diminuiu o colesterol em mulheres após a menopausa.

12. Retarda o envelhecimento

A fruta é rica em taninos e flavonoides, que são fitonutrientes que agem como antioxidantes, adstringentes e antiinflamatórios. Por essa razão quem consome a fruta com frequência previne o envelhecimento precoce. Além disso, a formação de radicais livres, que provocam o envelhecimento, é minimizada pelos antioxidantes presentes na fruta.

13. Alivia problemas de estômago

As fibras da maçã formam um gel que tem atuação direta na proteção da mucosa gástrica. Dessa forma, alivia o desconforto característico da gastrite, que é uma inflamação do revestimento do estômago. E por ser fonte de cálcio, magnésio e potássio, o consumo da fruta alivia os sintomas do refluxo ácido, problema que ocorre quando o ácido do estômago sobe para o esôfago. Uma maçã depois de uma refeição ou antes de dormir neutraliza este ácido, criando um ambiente alcalino no estômago.