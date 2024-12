7 sementes para incluir na sua dieta - e duas que são bem perigosas

Como consumir: o ideal é que, para maior aproveitamento dos nutrientes, ela seja consumida recém-triturada ou na forma de farinha.

Uma colher (sobremesa) contém: 45 kcal, 4,3 g de carboidratos, 1,4 g de proteínas, 3,3 g de fibras, 21 mg de cálcio, 34,7 mg de magnésio, 61 mg de fósforo e 86,9 mg de potássio.

6. Semente de abóbora

Bastante nutritiva, a semente de abóbora está relacionada à melhora da fertilidade, da saúde cardíaca, do funcionamento intestinal e do controle do açúcar no sangue. O alimento contém antioxidantes e vitaminas.

Como consumir: a semente deve ter sua casca interna aberta ou retirada antes do consumo. A parte interna pode ser consumida pura, triturada ou inteira. O ideal é que seja assada, para evitar o risco de liberar substâncias que façam mal para o organismo.

Uma colher (sopa) de semente de abóbora torrada contém: 64 kcal, 8 g de carboidratos, 2,7 g de proteínas, 2,4 g de fibras, 0,5 mg de ferro, 39,2 mg de magnésio, 13,8 mg de fósforo, 137 mg de potássio e 1,5 mg de zinco.