Repórter de TV teve câncer aos 32: 'Médica disse que eu era azarada'

Comecei meu bloqueio hormonal em outubro de 2022. Tomo dois medicamentos —um injetado na barriga e outro via oral —para bloquear a produção do estrogênio e a progesterona, que causaram o câncer.

Então, aos 32 anos, entrei na menopausa de um dia para o outro. Foi um choque muito grande porque meu corpo começou a se transformar. Precisei aprender a lidar com meu novo corpo, com essa falta de hormônios, que afeta muito nosso organismo.

Meu primeiro ano com esse tratamento foi bem difícil, sentia muito cansaço e desânimo, como uma leve tristeza e depressão, além das dores nas articulações e no corpo no geral também.

Mas nessa época, tinha voltado a trabalhar e meu cabelo voltou a crescer. Tinha perdido a 'cara de paciente', então quem via de fora nem imaginava o que estava vivendo, o que estava sentindo.

E isso é muito difícil, sabe? As pessoas acham que você já superou, que está 'curada', mas não é verdade porque o tratamento do câncer continua, com sintomas colaterais fortes. E a gente precisa continuar com a vida como se nada estivesse acontecendo.

Entenda tratamento de Marcela

Imagem: Arquivo pessoal

O câncer de mama pode ser causado pela exposição aos hormônios femininos progesterona e estrógeno, como ocorreu com Marcela. "Se olharmos em proporção no Brasil e no mundo, 65%, 75% dos cânceres de mama estão relacionados a essa expressão hormonal", explica Larissa Muller Gomes, oncologista clínica do Hospital Edmundo Vasconcelos (SP).