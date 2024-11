Estoura o silicone, tem efeito colateral? 10 respostas sobre a mamografia

Por ser um exame com radiação, a mamografia pode causar câncer de mama?

A mamografia utiliza raios X de baixa energia para formar a imagem da mama e é a forma mais eficaz para o rastreamento e diagnóstico precoce desse câncer. Segundo a mastologista Danielle Martin Matsumoto, do Hospital Israelita Albert Einstein, a radiação ionizante está presente em vários outros exames de imagem, como raio-X e tomografia computadorizada.

Além disso, também está em fontes naturais, como raios cósmicos, que fazem com que as pessoas estejam expostas continuamente no meio ambiente e em viagens aéreas, por exemplo.

"A exposição à radiação tem o potencial de causar neoplasias malignas. Ainda assim, a dose de radiação emitida nos exames de mamografia é muito pequena e teria baixíssimo impacto como possível causa de câncer de mama, frente ao grande benefício que este exame traz, com um número de vidas salvas que supera em cerca de 50 vezes qualquer risco trazido pela radiação", afirma Matsumoto.

Mamografia causa inflamação crônica nas mamas?

Não. A compressão causada pela mamografia causa um desconforto momentâneo, de poucos segundos. Apesar de pouco comum, pacientes que fazem o exame quando as mamas estão mais sensíveis, como no período pré-menstrual, podem ficar com um incômodo por um pouco mais de tempo. "Nesse caso, a sugestão é conversar com seu médico para avaliar a prescrição de um analgésico", orienta a mastologista.