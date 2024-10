De uma pinta a nove tumores cerebrais: ela descobriu câncer traiçoeiro

Quando já estava quase finalizando, tive uma arritmia cardíaca e os médicos optaram por suspender o tratamento. Não tinha outro tratamento que pudesse ser feito na época, então fiquei só em acompanhamento.

Sempre fazia ressonância do crânio, tórax e abdome, e aí descobriram alguns nódulos no meu fígado. Fiz um PET scan [exame que permite obter imagens detalhadas do interior do corpo] e uma biópsia, que deram negativo para o tumor, e o médico decidiu me abrir por videolaparoscopia. Ainda bem, porque era metástase mesmo.

Depois da axila, foi tudo muito rápido. Estava com metástase no fígado, no baço, no ovário e em alguns ossos. Comecei uma outra imunoterapia, que fiz quatro sessões, e quase não tive efeitos colaterais com ela. Mas também não tive muito resultado, os tumores continuaram aumentando.

Foi quando os médicos decidiram pela bioquimioterapia, que era internada na UTI. Ficava uma semana lá, ficava 15 dias em casa e internava de novo. Entrava e saía de cadeira de rodas, foi bem pesada.

No final, fiz mais uma leva de exames que detectou nove tumores cerebrais. Na época, estava sendo lançada uma terapia-alvo, que atingia diretamente o tumor, e meus médicos optaram por ela. O objetivo era segurar o aumento dos tumores.

Tinha vários efeitos colaterais: dor nas articulações, no joelho, cotovelo, mal conseguia me sentar. Sou dentista e para trabalhar era difícil, não conseguia movimentar o punho. Era acordar com dor e conviver com a dor.