Câncer de mama: sinais podem ser discretos; saiba quando iniciar o rastreio

O câncer é hoje uma das doenças não contagiosas que mais provoca mortes no mundo todo. Dados do Globocan 2022, relatório do GCO (Global Cancer Observatory), plataforma de dados ligada à OMS, estimam que, até 2050, serão 35 milhões de novos diagnósticos de tumores. Além disso, espera-se que um em cada cinco indivíduos terá câncer durante a vida.

No Brasil, o tipo de câncer mais prevalente entre mulheres (com exceção do câncer de pele não melanoma) é o de mama. De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), estima-se que teremos 73.610 novos casos de câncer de mama diagnosticados a cada ano entre 2023 e 2025.

Mesmo assim, uma pesquisa feita pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) mostrou que apenas 47% das mulheres entre 40 e 49 anos entrevistadas havia feito exames de rastreio de rotina nos últimos 18 meses. Mesmo as mulheres mais velhas (com 60 anos ou mais), esse percentual foi baixo, chegando a 54%.