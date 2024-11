Skincare pode, mas formol, não: tratamentos estéticos liberados na gravidez

Toxina botulínica. Não existem estudos conclusivos sobre a passagem da substância para o leite materno, tampouco sobre os possíveis riscos para o bebê. "O que sabemos vem de um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que menciona a ausência de pesquisas suficientes para avaliar a segurança do uso dela durante a amamentação", diz a dermatologista Barbara Miguel. Por isso, o ideal é aguardar o desmame para realizar a aplicação.

Preenchimento. O uso de preenchedores durante a amamentação também deve ser avaliado com cautela. Embora o risco de complicações seja baixo, é fundamental discutir as opções com a paciente, considerando que problemas como infecções ou reações alérgicas, embora raras, podem ocorrer.

Peelings. O cuidado com os produtos utilizados durante os peelings é essencial, já que alguns componentes podem entrar em contato com o bebê, principalmente se a remoção completa do produto não for realizada de forma adequada.

Tratamentos proibidos

Alisamento capilar