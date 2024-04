'Minha filha de 8 pediu skincare e spa': a alarmante trend 'Sephora kids'

Ela e as amigas estavam falando muito sobre maquiagem, rotina de skincare. A gente passava em uma farmácia e ela pedia um produto, eu dizia que não era para a idade dela. Mas, no aniversário dela, em junho, ela queria uma festa no spa.

Na comemoração, Nina queria fazer skincare, as unhas e máscaras no rosto junto com as amigas. Com muita conversa, a mãe conseguiu convencê-la a fazer uma festa do pijama por ser mais compatível com a idade dela.

'Uma coisa maluca'

Relatos de outras mães nas redes sociais mostram a dimensão do problema. Em um post no X (antigo Twitter), elas falaram do assombro ao perceberem que crianças (muito novas) estavam obcecadas por produtos de maquiagem e experiências de beleza.

"Todas as amigas da minha filha e minha filha obcecadas por skincare, uma coisa maluca, sem sentido", comentou uma. "Minha filha tem 4 anos e foi a um aniversário de uma amiga de 6, em um spa", disse outra.