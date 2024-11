Ela deu à luz por vácuo: 'Tirou bebê em minutos e perdi 2 litros de sangue'

O dispositivo cria uma sucção na cabeça do bebê. Isso permite que ele seja puxado suavemente pelo médico durante as contrações. É uma alternativa considerada antes de optar pela cesariana.

Lacerações vaginais ou vulvares podem ocorrer no parto normal. O obstetra deve avaliar bem o espaço do canal de parto e relacioná-lo ao tamanho do feto para evitar lacerações graves e sangramentos contínuos. "Quando ocorrem, é necessário um procedimento cirúrgico de correção (com suturas absorvíveis)", explica Souza. Mas, mesmo com lacerações, a recuperação do parto normal geralmente é boa.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgou no ano passado um documento em que destaca que o parto vaginal assistido (quando há uso de fórceps ou vácuo extrator, por exemplo) é parte integrante do atendimento obstétrico de emergência. O documento lembra que um parto vaginal assistido frequentemente é menos arriscado do que a cesariana.