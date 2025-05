Bloco discute cartola de Roraima para CBF, e presidente da FPF cogita chapa

Samir apareceu como sugestão. É filho do ainda atual presidente da Federação Roraimense de Futebol, Zeca Xaud. Mas é o médico de 41 anos quem já foi eleito por antecipação para comandar a federação a partir de 2027.

Pelo fato de o pai já ter 80 anos, Samir é quem nos últimos tempos participa das reuniões e eventos na CBF.

A tentativa de uma parte das federações, por ora, é fazer Samir emplacar como candidato. Mas há uma parte do grupo de federações incomodado porque o nome surgiu de uma sugestão de corrente externa influente na CBF.

Ele dependeria da adesão de pelo menos cinco clubes, como prevê a cláusula de barreira prevista no estatuto da CBF — cuja versão vigente voltou a ser a anterior à gestão Ednaldo, segundo quem está na intervenção da CBF.

Já Reinaldo Carneiro Bastos começa a se articular com clubes da Série A e B. Aliados dele dizem que os clubes ficaram indignados com o movimento de impor o nome de Samir e o procuraram para possível candidatura.

Ele também busca as federações insatisfeitas com a imposição do nome do cartola de Roraima goela abaixo.