O que é o Ropa, método utilizado por Ludmilla e Brunna para engravidar?

O que é o Ropa?

Método de reprodução assistida. Na prática, o que acontece é que um óvulo de Ludmilla foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero de Brunna.

Duas mães participam biologicamente da concepção da criança. Uma fornece metade do material genético, enquanto a outra gesta o bebê. Técnica teria sido utilizada pela primeira vez em 2007, na Espanha.

Apesar de não fornecer o óvulo, gestante teria potencial de influenciar características e desenvolvimento do bebê. Através do envio de fluidos endometriais para alimentar o bebê, a mãe que carrega a criança pode moldar a sua herança epigenética, isto é, como os genes vão se expressar — sem alterar o código genético — apontou uma pesquisa publicada em 2022 no Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Contudo, como este fenômeno ocorre e qual a proporção do seu impacto no desenvolvimento do bebê ainda seguem em investigação pela comunidade científica.

Para mulheres jovens, as taxas de sucesso são altas, chegando a até 60%. Este número começa a diminuir por volta de 37 anos, porque os óvulos da doadora já estão mais velhos. Para a parceira que receberá o embrião, a idade não importa tanto, mas é necessário atentar-se para problemas de saúde que costumam aparecer com o passar dos anos, como pressão alta e diabetes, que podem complicar a gravidez.