Ex-São Paulo, Rodrigo Caio cita rival como time que gostaria de ter jogado

Melhor técnico que trabalhou: Jorge Jesus

Time que gostaria de jogar: Corinthians

Vencer Fla x Flu ou Majestoso: Fla x Flu

O ex-zagueiro foi revelado nas categorias de base do São Paulo e jogou por oito anos no time profissional do clube tricolor. Ele ainda passou por Flamengo e Grêmio antes de se aposentar, no ano passado.

Fair play contra o Corinthians

Rodrigo Caio, aliás, virou alvo de polêmica depois de um episódio de fair play num clássico justamente contra o Corinthians, em 2017. Na ocasião, o defensor do São Paulo avisou ao árbitro que fora ele, e não Jô, quem havia pisado no goleiro Renan Ribeiro. A atitude fez com que o cartão amarelo mostrado ao atacante fosse anulado.