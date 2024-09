Mais proteína que o ovo: amendoim é aliado dos músculos, mas exige cuidados

4. É aliado dos músculos: Além de fornecer 8,25 g de proteínas em cada 30 g, o amendoim é fonte de magnésio e potássio, minerais essenciais para a saúde muscular. Assim, o grão contribui para a força muscular e a recuperação após exercícios físicos. Para se ter ideia, um ovo possui 7 g de proteína.

5. Fortalece o sistema nervoso: A oleaginosa tem vitaminas do complexo B, vitais para a saúde do cérebro e do sistema nervoso, ajudando na manutenção das funções dos neurônios e reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.

6. Previne o envelhecimento precoce: Os compostos antioxidantes encontrados no amendoim, como o resveratrol e a vitamina E, que também têm propriedades anti-inflamatórias, atuam protegendo as células contra danos oxidativos, um fator chave no processo de envelhecimento.

Riscos e contraindicações

O amendoim é um dos principais alimentos responsáveis por reações alérgicas, com sintomas que podem variar desde urticária até casos mais graves com quadro de anafilaxia, que pode ser fatal. Por isso, pessoas com histórico de alergia a amendoim ou outras nuts não devem consumi-lo.

Crianças abaixo de dois anos não têm recomendação de consumo devido ao risco de engasgo.