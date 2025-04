Dudu continua o mesmo mimado e egocêntrico, e sem jogar nada

Só o Alexandre Mattos mesmo para contratar o Dudu e pagar uma fortuna para um jogador egocêntrico e que só pensa nele, e não no grupo.

Dudu é aquele cara que, se for titular, está tudo certo. Mas se o treinador escolher outro jogador como titular, ele começa a tentar colocar a torcida e a imprensa contra o treinador da vez, que nesse caso é o Leonardo Jardim.

Saiu do Palmeiras com um comportamento traiçoeiro e tentou colocar a organizada e a imprensa contra a Leila Pereira. No primeiro momento, até conseguiu, mas nada melhor que o tempo para expor os mentirosos e traiçoeiros.

Ele ligou para o Alexandre Mattos na janela do meio do ano de 2024 pelas costas do Palmeiras, pedindo para jogar no Cruzeiro com a certeza de que seguia titular, ídolo e intocável.

Quando vazou essa notícia, ele desmentiu e disse que não havia ligado para ninguém.

O próprio Alexandre Mattos deu uma entrevista dizendo que não contrata jogadores mentirosos, mas foi só para tirar o corpo fora.