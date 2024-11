'Usa vape?': pergunta passa a fazer parte da rotina de médicos

A pasta, em parceria com o Inca, tem desenvolvido nos últimos anos diversas ações no âmbito da produção e disseminação de conhecimento; ações de formação, treinamento e aperfeiçoamento para a prevenção da iniciação ao tabagismo; assessoria técnica aos gestores estaduais e municipais envolvidos com o controle do tabaco e do tabagismo; ações de mobilização e comunicação, visando informar, instruir, alertar e orientar sobre os danos decorrentes do uso de tais dispositivos. Nota do Ministério da Saúde

Paciente fumou o equivalente a 40 maços em 5 dias

A pneumologista Telma Antunes atende pacientes no Hospital Israelita Albert Einstein (SP). Há 23 anos na área, ela já teve de tratar pacientes em estado grave devido ao uso do vape.

Um rapaz chegou aqui com falta de ar e oxigenação baixa, com infiltração bilateral no pulmão, e entrou em insuficiência respiratória. Ele não precisou ser intubado, mas usou a máscara de ventilação não invasiva. Telma Antunes

O paciente contou que usou 15 mil puffs (cada "vaporada" dada) do vape em cinco dias, o equivalente a 40 maços de cigarro convencional, segundo Antunes.