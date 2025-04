'Faculdades formam médicos que não sabem tratar dor', diz professor

"Quando um paciente chega com um dor que já dura 20 anos, ela é muito mais difícil de tratar do que se chegasse com dois ou três meses, porque se cronificou. Isso impacta a saúde dos pacientes e dos familiares, além do gasto de energia e dinheiro em tratamentos muitas vezes desnecessários", explica a anestesiologista Fabiola Peixoto Minson, que coordena a pós-graduação em dor do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

No Brasil, por exemplo, estima-se que R$ 67 bilhões são gastos no sistema de saúde devido à perda de produtividade relacionada à enxaqueca. "A pessoa não é tratada da forma adequada, vai ao pronto-socorro, faz uma série de exames e consome mais medicação que o necessário. Muitas vezes, ela se torna incapacitada e não consegue se inserir no mercado de trabalho. A educação em dor poderia minimizar todos esses custos", explica Gabriel Kubota, coordenador do centro de dor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

Eu me lembro de quando, em 2021, gastei milhares de reais na procura de uma solução para as minhas dores, tomando diversas medicações e pagando por tratamentos ineficazes. Eu me recordo também de percorrer dezenas de consultórios, e ouvir de médicos e fisioterapeutas que minha dor não devia ser tão grave assim.

Isso porque a falta de informação gera também um preconceito em torno dos pacientes com dor, que muitas vezes são humilhados e desacreditados em hospitais. "É fácil desvalorizar o sofrimento de uma pessoa e estigmatizar um paciente quando você não sabe do que está falando. Se houvesse uma formação adequada, não conseguiríamos reduzir essa estigmatização?", opina Kubota.

Educação em dor ainda é deficitária no currículo dos cursos de saúde, dizem professores Imagem: Getty Images

Educação desde a base

A anestesiologista Fabiola Peixoto Minson me contou que cada vez mais profissionais de todo o Brasil buscam uma especialização para suprir essa falta. "O discurso é sempre o mesmo: 'os meus pacientes chegam com queixa de dor, mas na minha formação não aprendi como tratá-la'. Há uma necessidade de reformulação do currículo médico, porque temos poucos profissionais no Brasil e no mundo", explica.