Seu humor não vai bem? Estas gorduras podem estar interferindo

Pesquisas mostram que manter uma maior concentração de bactérias benéficas em comparação com as patogênicas favorece o sistema imunológico e contribui para o humor. Os efeitos na saúde mental estão relacionados com a produção de neurotransmissores — os mensageiros químicos responsáveis pela comunicação entre os neurônios — do bem-estar, caso da serotonina.

Ainda que caprichar no consumo de fibras, vindas de frutas, hortaliças e grãos integrais, seja considerada a principal estratégia para combater a chamada disbiose, ou seja, o desequilíbrio da população bacteriana, vale a atenção para os tipos de gordura, conforme destacado no estudo canadense.

As moléculas engorduradas

No mundo dos lipídios (outro nome técnico para as gorduras), uma pequena alteração na estrutura química modifica completamente a sua atuação. Embora o nutriente seja essencial para diversas funções do organismo — síntese de hormônios, absorção de vitaminas e composição das membranas celulares, por exemplo —, o excesso do tipo saturado está associado a muitos problemas.

Os ácidos graxos saturados aparecem em fontes animais, caso das já mencionadas carnes vermelhas, do leite e seus derivados e ainda em alguns vegetais, como os óleos de coco e de palma. Na cozinha, as gorduras saturadas não amolecem facilmente, precisam de temperaturas altas para liquefazer. No organismo, tendem a se comportar de maneira similar, o que ajuda a explicar o elo com o entupimento das artérias. Também estão em produtos industrializados como biscoitos recheados, salgadinhos, entre outros.

Além de prejudicar a microbiota, muitas pesquisas atestam que o exagero no consumo pode favorecer males cardiovasculares, diabetes e tumores no intestino. Inclusive, um estudo recente, publicado no periódico científico JAMA Internal Medicine, corrobora com essas associações.